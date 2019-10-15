Касаткина проиграла Ястремской и не смогла пробиться во второй круг «Кубка Кремля»
16:07
Россиянка Дарья Касаткина проиграла украинке Даяне Ястремской в первом круге «Кубка Кремля» — 1:6, 4:6.
Их матч продолжался 1 час 21 минуту. Во втором круге Ястремская сыграет с бельгийкой Кристен Флипкенс.
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 966 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Даяна Ястремская (Украина, 5) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 6:4
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