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Касаткина проиграла Ястремской и не смогла пробиться во второй круг «Кубка Кремля»

16:07
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Россиянка Дарья Касаткина проиграла украинке Даяне Ястремской в первом круге «Кубка Кремля» — 1:6, 4:6.

Их матч продолжался 1 час 21 минуту. Во втором круге Ястремская сыграет с бельгийкой Кристен Флипкенс.

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Даяна Ястремская (Украина, 5) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2019/

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