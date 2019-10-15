Касаткина проиграла Ястремской и не смогла пробиться во второй круг «Кубка Кремля»

Россиянка Дарья Касаткина проиграла украинке Даяне Ястремской в первом круге «Кубка Кремля» — 1:6, 4:6.

Их матч продолжался 1 час 21 минуту. Во втором круге Ястремская сыграет с бельгийкой Кристен Флипкенс.

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Даяна Ястремская (Украина, 5) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 6:4