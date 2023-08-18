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Сегодня, 03:32

Касаткина проиграла Соболенко на турнире в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати. В двух сетах она проиграла Арине Соболенко из Белоруссии — 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. Игру несколько раз прерывали из-за дождя.

26-летняя россиянка сделала 2 эйса, допустила 2 двойных ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету 25-летней белорусски 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 5 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей белорусской теннисистки будет Онс Жабер из Туниса.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Дарья Касаткина (Россия, 14) — 6:3, 6:3

Дарья Касаткина&nbsp;&mdash; Арина Соболенко. Дарья Касаткина — Арина Соболенко: онлайн-трансляция матча в Цинциннати
Теннис
Арина Соболенко
Дарья Касаткина
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