Касаткина проиграла Остапенко в 1/8 финала турнира в Риме

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла Елене Остапенко из Латвии в 1/8 финала турнира WTA в Риме (Италия) — 4:6, 6:4, 0:6.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. Касаткина сделала 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Остапенко 4 эйса, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 18.

В четвертьфинале турнира Остапенко сыграет с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Каролина Мухова (Чехия).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Елена Остапенко (Латвия, 20) — Дарья Касаткина (Россия, 8) — 6:4, 4:6, 6:0