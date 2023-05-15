Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла Маркету Вондроушову в 1/8 финала турнира WTA в Риме (Италия) — 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Рыбакина сделала 4 эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Вондроушовой ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

В четвертьфинале турнира Рыбакина сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша, 1) — Донна Векич (Хорватия, 21).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:3, 6:3