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16 мая, 08:18

Рыбакина рассказала, почему ей сложнее всего выступать в турнире в Риме

Ана Горшкова
Корреспондент
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Риме.

На стадии 1/8 финала она обыграла чешку Маркету Вондроушову со счетом 6:3, 6:3.

«Приезжая сюда, я не ожидала многого, потому что, к сожалению, Рим для меня хуже всего из-за моей аллергии. Я счастлива, что мне удается побеждать. Были моменты, когда были взлеты и падения, но в целом это был хороший матч, хорошая подача с моей стороны. Конечно, теперь мне нужно как можно больше матчей, чтобы быть более уверенной на Открытом чемпионате Франции», — приводит слова Рыбакиной сайт WTA.

Соперницей Рыбакиной в четвертьфинале станет победительница матча Ига Свентек — Донна Векич.

Теннис
Елена Рыбакина
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