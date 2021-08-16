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Касаткина проиграла Крейчиковой в первом раунде турнира в Цинциннати

21:46
Дарья Касаткина. Фото Twitter
Дарья Касаткина. Фото Twitter
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла россиянку Дарью Касаткину (6:3, 6:2) в матче первого раунда турнира WTA в Цинциннати (США).

Матч продолжался один час и 13 минут. Крейчикова сделала три эйса при двух двойных ошибках и трех реализованных брейк-поинтах. У ее соперницы два эйса, две двойные и ноль успешных брейк-поинтов.

Следующей соперницей чешки станет представительница Белоруссии Виктория Азаренко.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Барбора Крейчикова (Чехия, 9) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:3, 6:2

Жиль Тайхманн (Швейцария, WC) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:2, 6:0

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Евгений Петров все материалы автора

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