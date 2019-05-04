Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в матче первого круга турнира в Мадриде обыграла россиянку Дарью Касаткину со счетом 7:5, 6:4. Ранее другая россиянка Светлана Кузнецова победила белоруску Арину Соболенко, а Анастасия Павлюченкова проиграла Елене Остапенко из Латвии.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 536 160 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Азаренко (Белоруссия) – Дарья Касаткина (Россия) – 7:5, 6:4
http://tennis.sport-express.ru/wta/madrid/2019/