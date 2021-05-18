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Касаткина проиграла американке Стивенс в матче второго круга турнира в Парме

20:41
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Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Парме (Италия), уступив американке Слоан Стивенс в трех сетах — 6:1, 4:6, 5:7.

Матч продолжался 2 часа 8 минут. 24-летняя россиянка допустила четыре двойные ошибки и реализовала девять брейк-пойнтов из 16. У 28-летней американки — три эйса, две двойные ошибк и девять реализованных брейков из 19.

В третьем круге Стивенс сыграет с победителем в паре Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Сара Эррани (Италия).

Парма (Италия)
Турнир WTA Emilia-Romagna Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Слоан Стивенс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 4) — 1:6, 6:4, 7:5

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