Касаткина проиграла американке Стивенс в матче второго круга турнира в Парме

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Парме (Италия), уступив американке Слоан Стивенс в трех сетах — 6:1, 4:6, 5:7.

Матч продолжался 2 часа 8 минут. 24-летняя россиянка допустила четыре двойные ошибки и реализовала девять брейк-пойнтов из 16. У 28-летней американки — три эйса, две двойные ошибк и девять реализованных брейков из 19.

В третьем круге Стивенс сыграет с победителем в паре Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Сара Эррани (Италия).

Парма (Италия)

Турнир WTA Emilia-Romagna Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Слоан Стивенс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 4) — 1:6, 6:4, 7:5