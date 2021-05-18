Калинская обыграла Младенович на старте турнира в Белграде
20:05
Российская теннисистка Анна Калинская победила француженку Кристину Младенович (6:0, 7:6) в матче первого раунда турнира WTA в Белграде (Сербия).
Матч продолжался один час и 44 минуты. В следующем раунде Калинская сыграет с победительницей пары Река-Луца Яни (Венгрия) — Тереза Мартинцова (Чехия).
Белград (Сербия)
Турнир WTA Serbia Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия) — Кристина Младенович (Франция, 6) — 6:0, 7:6 (8:6)
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