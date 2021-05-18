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Калинская обыграла Младенович на старте турнира в Белграде

20:05
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Российская теннисистка Анна Калинская победила француженку Кристину Младенович (6:0, 7:6) в матче первого раунда турнира WTA в Белграде (Сербия).

Матч продолжался один час и 44 минуты. В следующем раунде Калинская сыграет с победительницей пары Река-Луца Яни (Венгрия) — Тереза Мартинцова (Чехия).

Белград (Сербия)

Турнир WTA Serbia Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия) — Кристина Младенович (Франция, 6) — 6:0, 7:6 (8:6)

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