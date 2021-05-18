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Рахимова обыграла Данилович в первом раунде турнира в Белграде

21:48
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Российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла сербку Ольгу Данилович (6:2, 6:4) в матче первого раунда турнира WTA в Белграде (Сербия).

Матч продолжался один час и 28 минут. В следующем раунде соперницей россиянки станет колумбийка Мария Камила Осорио Серрано.

Белград (Сербия)

Турнир WTA Serbia Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия, Q) — Ольга Данилович (Сербия, WC) — 6:2, 6:4

Река-Луца Яни (Венгрия, Q) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:2, 0:6, 7:5

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