Касаткина опустилась на девятое место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов спортсменок.

В топ-3 по-прежнему без изменений. Лидирует Ига Свентек, вторая — Арина Соболенко, третья — Джессика Пегула. На четвертую строчку поднялась Каролин Гарсия, Кори Гауфф — пятая, а представляющая Казахстан Елена Рыбакина — шестая. Туниска Онс Жабер, занимавшая ранее четвертую строчку, идет седьмой.

Россиянка Дарья Касаткина потеряла одну позицию и теперь занимает девятое место в мировом рейтинге WTA. С восьмой строчки Касаткину подвинула гречанка Мария Саккари, дошедшая до полуфинала турнира в Мадриде. Другая полуфиналистка турнира, россиянка Вероника Кудерметова, поднялась на с 13-й на 12-ю строчку.

Российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась на 16-е место, Екатерина Александрова опустилась на 22-ю строчку.

Рейтинг WTA, версия от 8 мая:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9625 очков

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7881

3 (3). Джессика Пегула (США) — 5300

4 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 5025

5 (6). Кори Гауфф (США) — 4345

6 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4195

7 (4). Онс Жабер (Тунис) — 4116

8 (9). Мария Саккари (Греция) — 3516

9 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3505

10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3162...

12 (13) Вероника Кудерметова (Россия) — 2660...

16 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2172...

22 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 1775...

25 (25). Анастасия Потапова (Россия) — 1601...

46 (43). Варвара Грачева (Россия) — 1079...

57 (62). Анна Калинская (Россия) — 950...

73 (64). Анна Блинкова (Россия) — 801...

90 (90). Камилла Рахимова (Россия) — 712.