Гауфф вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Американка Кори Гауфф в четвертьфинале турнира в Аделаиде победила хорватку Ану Конюх со счетом 6:3, 6:4.

В полуфинале Гауфф встретится с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия, 8) — Мэдисон Кис (США).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кори Гауфф (США, 3) — Ана Конюх (Хорватия) — 6:3, 6:4

Элисон Риске (США) — Мэдисон Бренгл (США) — 3:3 отказ 2-го игрока