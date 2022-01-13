Гауфф вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
Американка Кори Гауфф в четвертьфинале турнира в Аделаиде победила хорватку Ану Конюх со счетом 6:3, 6:4.
В полуфинале Гауфф встретится с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия, 8) — Мэдисон Кис (США).
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 2
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кори Гауфф (США, 3) — Ана Конюх (Хорватия) — 6:3, 6:4
Элисон Риске (США) — Мэдисон Бренгл (США) — 3:3 отказ 2-го игрока
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