Касаткина обыграла Линетт и вышла в полуфинал турнира в Чжухае

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Магду Линетт из Польши на турнире в Чжухае — 6:3, 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 10 минут.

Касаткина заняла первое место в группе «Азалия» и вышла в полуфинал турнира. Ее соперница определится позднее.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA WTA Elite Trophy

Призовой фонд 2 419 844 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа «Азалия»

Дарья Касаткина (Россия, 6) — Магда Линетт (Польша, 11) — 6:3, 6:4