Касаткина обыграла Линетт и вышла в полуфинал турнира в Чжухае
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Магду Линетт из Польши на турнире в Чжухае — 6:3, 6:4.
Игра продолжалась 2 часа 10 минут.
Касаткина заняла первое место в группе «Азалия» и вышла в полуфинал турнира. Ее соперница определится позднее.
Чжухай (Китай)
Турнир WTA WTA Elite Trophy
Призовой фонд 2 419 844 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа «Азалия»
Дарья Касаткина (Россия, 6) — Магда Линетт (Польша, 11) — 6:3, 6:4
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