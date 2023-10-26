Кудерметова и Хаддад Майя обыграли пару Сизиковой и Калашниковой и вышли в финал турнира в Чжухае

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя одержали победу над Оксаной Калашниковой (Грузия) и Яной Сизиковой (Россия) на турнире в Чжухае в парном разряде — 6:0, 6:3.

Игра продолжалась ровно 1 час.

Ранее Кудерметова и Хаддад Майя обыграли китаянок Цзян Синьюй и Тан Цяньхуэй. Они досрочно заняли первое место в группе и вышли в финал турнира.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA WTA Elite Trophy

Призовой фонд 2 419 844 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Группа «Лилия»

Беатрис Хаддад Майя/Вероника Кудерметова (Бразилия/Россия, 1) — Оксана Калашникова/Яна Сизикова (Грузия/Россия, 4) — 6:0, 6:3