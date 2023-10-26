Самсонова победила Чжу Линь в малом итоговом турнире в Чжухае
Россиянка Людмила Самсонова победила китаянку Чжу Линь в первом матче группы «Роза» малого итогового турнира WTA в Чжухае (Китай) — 2:6, 6:2, 6:1. Матч длился 1 час 54 минуты.
Самсонова за игру сделала 12 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. У Чжу Линь 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
В пятницу, 27 октября, Самсонова сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.
Чжухай (Китай)
Турнир WTA WTA Elite Trophy
Призовой фонд 2 419 844 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа «Роза»
Людмила Самсонова (Россия, 4) — Чжу Линь (Китай, 12, WC) — 2:6, 6:2, 6:1
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