Касаткина обыграла Кис и вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла американку Мэдисон Кис в четвертьфинале турнира WTA 500 в Чарльстоне (США).

Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. Девушки провели на корте 2 часа 33 минуты.

8-я ракетка мира Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 10 брейк-пойнтов из 24. На счету 22-я ракетки мира Кис 2 эйса, ни одной двойной и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA впервые с января 2023 года. Тогда это было соревнование в Аделаиде, она дошла до финала, где проиграла Белинде Бенчич (0:6, 2:6).

За выход в финал турнира в Чарльстонее 25-летняя россиянка поборется с Онс Жабер из Туниса.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дарья Касаткина (Россия, 3) — Мэдисон Кис (США, 9) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:2