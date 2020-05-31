Каролина Плишкова: «Не нравятся мужчины, которые жалуются на одинаковые призовые»

Чешка Каролина Плишкова поделилась мнением о распределении призовых между мужчинами и женщинами.

— Мне не нравятся мужчины, которые жалуются, что мы будем получать одинаковые призовые, — цитирует плишкову The Guardian. — Они выглядят слабаками, когда жалуются, что получают на равных с женщинами. Так происходит только на турнирах «Большого шлема». В курсе, что приходится играть дольше, но они же мужчины, они сильнее нас. Не вижу причин сравнивать.

Не претендую на одинаковые призовые. Просто хочу иметь равные шансы сыграть на центральном корте или попасть в эфир. Это возможно при слиянии туров и точно пойдет на пользу женщинам, так что я за слияние.