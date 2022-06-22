Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от выступления в паре с Онс Жабер на турнире в Истбурне.

«Весело играть с Онс! Это было здорово, и соперники действовали потрясающе. После столь длительного перерыва мне это было очень нужно. В ходе первого сета я сказала Онс, что мы играем неплохо, но наши оппоненты выглядят лучше. Мы постарались остаться в борьбе, а со второго сета чувствовали себя на корте лучше. Это обнадеживающе, это работает на тренировках, а теперь, кажется, и в официальных матчах», — приводит слова Уильямс Tennis World USA.

Уильямс и Жабер обыграли пару Мария Боузкова/Сара Соррибес-Тормо в первом круге турнира в Истборне (2:6, 6:3, 13:11). В четвертьфинале турнира пара встретится с японо-тайваньским дуэтом Сюко Аояма/ Хао-Чин Чань.