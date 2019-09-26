Калинская проиграла Завацкой и не смогла пробиться в полуфинал турнира в Ташкенте
09:05
Россиянка Анна Калинская проиграла украинке Катарине Завацкой в четвертьфинале турнира в Ташкенте — 0:6, 2:6. Их встреча продолжалась 53 минуты.
В полуфинале Завацкая сыграет с победительницей пары Сорана Кырстя (Румыния)/ Данка Ковинич (Черногория).
Турнир WTA Tashkent Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Катарина Завацкая (Украина) — Анна Калинская (Россия) — 6:0, 6:2