Калинская проиграла Бронцетти на старте турнира в Марокко

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Марокко.

В первом круге она проиграла Лючие Бронцетти из Италии со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 3:6. Игра продолжалась 2 часа 57 минут.

В следующем раунде итальянка сыграет с победительницей матча Панна Удварди (Венгрия) — Клара Бюрель (Франция).

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Лючия Бронцетти (Италия) — Анна Калинская (Россия, 8) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3