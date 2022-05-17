Макарова обыграла румынку Кирстю в первом круге турнира в Страсбурге
Российская теннисистка Екатерина Макарова обыграла румынку Сорану Кирстю в первом круге турнира WTA 250 в Страсбурге.
Матч продолжался 1 час 34 минуты и завершился со счетом 1:6, 6:3, 6:2.
Россиянка допустила две двойные ошибки, ни разу не подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету румынки — одна двойная ошибка, ни одного эйса и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
Во втором круге турнира в Страсбурге Макарова сыграет с представительницей Франции Осеан Доден.
Макарова занимает 348-е место в рейтинге WTA. Кирстя находится на 27-й позиции, а Доден на 94-й.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Макарова (Россия, Q) — Сорана Кирстя (Румыния, 3) — 1:6, 6:3, 6:2