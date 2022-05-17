Макарова обыграла румынку Кирстю в первом круге турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Екатерина Макарова обыграла румынку Сорану Кирстю в первом круге турнира WTA 250 в Страсбурге.

Матч продолжался 1 час 34 минуты и завершился со счетом 1:6, 6:3, 6:2.

Россиянка допустила две двойные ошибки, ни разу не подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету румынки — одна двойная ошибка, ни одного эйса и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге турнира в Страсбурге Макарова сыграет с представительницей Франции Осеан Доден.

Макарова занимает 348-е место в рейтинге WTA. Кирстя находится на 27-й позиции, а Доден на 94-й.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Макарова (Россия, Q) — Сорана Кирстя (Румыния, 3) — 1:6, 6:3, 6:2