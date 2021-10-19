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Калинская и Потапова пробились во второй раунд парного турнира Кубка Кремля

21:17
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Российские теннисистки Анна Калинская и Анастасия Потапова вышли во второй раунд Кубка Кремля.

В первом раунде они победили дуэт Кейтлин Кристиан/Эрин Рутлайфф (США/Новая Зеландия) — 6:4, 6:0. Следующими соперницами россиянок станут Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния).

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анна Калинская/Анастасия Потапова (Россия) — Кейтлин Кристиан/Эрин Рутлайфф (США/Новая Зеландия) — 6:4, 6:0

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Евгений Петров все материалы автора
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