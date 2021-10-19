Калинская и Потапова пробились во второй раунд парного турнира Кубка Кремля
21:17
Российские теннисистки Анна Калинская и Анастасия Потапова вышли во второй раунд Кубка Кремля.
В первом раунде они победили дуэт Кейтлин Кристиан/Эрин Рутлайфф (США/Новая Зеландия) — 6:4, 6:0. Следующими соперницами россиянок станут Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния).
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Анна Калинская/Анастасия Потапова (Россия) — Кейтлин Кристиан/Эрин Рутлайфф (США/Новая Зеландия) — 6:4, 6:0
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