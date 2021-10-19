Остапенко снялась с матча против Петкович на Кубке Кремля из-за травмы

Латвийская теннисистка Елена Остапенко не сумела продолжить матч первого круга Кубка Кремля из-за травмы. Ее соперница немка Андреа Петкович вышла во второй круг.

При счете 2:6, 6:0, 2:0 в пользу Петкович Остапенко отказалась от продолжения борьбы. В следующем раунде соперницей немки станет эстонка Анетт Контавейт.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андреа Петкович (Германия) — Елена Остапенко (Латвия) — 2:6, 6:0, 2:0 отказ Остапенко