Остапенко снялась с матча против Петкович на Кубке Кремля из-за травмы
19:49
Латвийская теннисистка Елена Остапенко не сумела продолжить матч первого круга Кубка Кремля из-за травмы. Ее соперница немка Андреа Петкович вышла во второй круг.
При счете 2:6, 6:0, 2:0 в пользу Петкович Остапенко отказалась от продолжения борьбы. В следующем раунде соперницей немки станет эстонка Анетт Контавейт.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Андреа Петкович (Германия) — Елена Остапенко (Латвия) — 2:6, 6:0, 2:0 отказ Остапенко
Читайте также
«Депутаты-спортсмены мало чем отличаются от других законодателей». Политолог разобрала работу звезд спорта в Госдуме
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю