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Кудерметова обыграла Селехметьеву в первом раунде Кубка Кремля

22:44
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В первом раунде Кубка Кремля российская теннисистка Вероника Кудерметова победила свою соотечественницу Оскану Селехметьеву (4:6, 7:6 (7:3), 6:4).

Матч продолжался два часа и 22 минуты. Во втором раунде Кудерметова сыграет с румынкой Симоной Халеп.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Оксана Селехметьева (Россия, Q) — 4:6, 7:6 (7:3), 6:4

Маркета Вондроушова (Чехия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — 6:4, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора
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