Кудерметова обыграла Селехметьеву в первом раунде Кубка Кремля
22:44
В первом раунде Кубка Кремля российская теннисистка Вероника Кудерметова победила свою соотечественницу Оскану Селехметьеву (4:6, 7:6 (7:3), 6:4).
Матч продолжался два часа и 22 минуты. Во втором раунде Кудерметова сыграет с румынкой Симоной Халеп.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Оксана Селехметьева (Россия, Q) — 4:6, 7:6 (7:3), 6:4
Маркета Вондроушова (Чехия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — 6:4, 6:4
Читайте также
«Депутаты-спортсмены мало чем отличаются от других законодателей». Политолог разобрала работу звезд спорта в Госдуме
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю