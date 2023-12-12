Кафельников поделился ожиданиями от игры Мирры Андреевой в новом сезоне

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил прорыв российской теннисистки Мирры Андреевой в рейтинге WTA по итогам сезона-2023.

«Мирру абсолютно заслуженно признали лучшим новичком сезона. Это доказано ее результатами, она прыгнула на 300 с лишним позиций в рейтинге. Ее оценивают как одну из фаворитов Australian Open? Не знаю, как это комментировать, наверное, так и есть. Масса примеров, когда девочки 16-17 лет выигрывали турниры Большого Шлема, все возможно. Мы можем ждать от нее побед в новом сезоне», — цитирует Кафельникова Metaratings.ru.

Андреева в этом году поднялась на 359 позиций в рейтинге WTA — с 405-го на 46-е место.

В мае 2023-го россиянка впервые вышла в основную сетку турнира «Большого Шлема», где дошла до 3-го раунда. Также она добралась до 4-го раунда Уимблдона и 2-го раунда US Open.