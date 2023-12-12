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Сегодня, 16:20

В руководстве WTA произошли изменения

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Президент WTA Микки Лоулер покинула пост руководителя женской теннисной ассоциации.

В организации произошли и другие изменения. Генеральный директор WTA Стив Саймон займет должность исполнительного председателя. На место Саймона хотят найти кандидата-женщину, в связи с тем, что это будет соответствовать долгосрочным интересам организации.

«Новая структура поспособствует Женской теннисной ассоциации в достижении ее целей по развитию игры и обеспечению равных призовых для женщин к 2033 году», — сообщается в заявлении пресс-службы WTA.

Лоулер возглавляла WTA с 2015 года.

Теннис
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