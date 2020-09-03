«К сожалению, теннисный век очень короткий». Кузнецова — о завершении карьеры Шараповой
07:32
Российская теннисистка Светлана Кузнецова была готова, что Мария Шарапова завершит карьеру. Экс-первая ракетка мира в феврале объявила об уходе из тенниса.
— То, что Маша закончит карьеру в ближайшем будущем, было понятно, — цитируют «Известия» Кузнецову. — К сожалению, теннисный век очень короткий, а у нее к тому же появились другие цели и, наверное, желания. Я ею восхищаюсь. Она смогла построить шикарную карьеру, и как человек — пример для многих.
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https://iz.ru/1055601/aleksei-fomin/do-poslednego-sobiralas-na-us-open