Российская теннисистка Светлана Кузнецова была готова, что Мария Шарапова завершит карьеру. Экс-первая ракетка мира в феврале объявила об уходе из тенниса.

— То, что Маша закончит карьеру в ближайшем будущем, было понятно, — цитируют «Известия» Кузнецову. — К сожалению, теннисный век очень короткий, а у нее к тому же появились другие цели и, наверное, желания. Я ею восхищаюсь. Она смогла построить шикарную карьеру, и как человек — пример для многих.