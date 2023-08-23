Александрова — Соснович: смотреть трансляцию матча (видео)
В среду, 23 августа, российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет против белоруски Александры Соснович во втором круге турнира WTA в Кливленде. Матч начнется не ранее 18:00 (по московскому времени).
Официальных трансляций турнира на российских телеканалах не запланировано. Следить за ходом матчей и сетками турнира можно на сайте «СЭ».
Также смотреть игру в прямом эфире можно бесплатно в соцсети «ВКонтакте» в разных группах (например, здесь и здесь). Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.
Екатерина Александрова — победительница пяти турниров WTA и обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021). Александра Саснович в своей карьере выиграла 18 турниров ITF и играла в финале Кубка Федерации (2017) в составе национальной сборной Белоруссии.
Ранее теннисистки трижды играли друг против друга. Все три раза победу одержала россиянка Александрова.
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