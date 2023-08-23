Корда, Вукич и Чорич вышли в третий круг турнира в Уинстон-Салеме
Хорватский теннисист Борна Чорич обыграл австралийца Ринки Хидзикату в матче второго круга турнира в Уинстон-Салеме.
Уинстон-Салем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 760 930 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Себастьян Корда (США, 3, WC) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:2, 6:3
Александр Вукич (Австралия, 9) — Люка Ван Аш (Франция) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3
Иржи Легечка (Чехия, 5) — Митчел Крюгер (США, Q) — 2:6, 6:2, 6:3
Борна Чорич (Хорватия, 1) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 6:2, 7:6 (7:2)
Омни Кумар (США, LL) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 8) — 6:3, 7:5
Майкл Ммо (США, WC) — Маркос Гирон (США, 13) — 6:3, 6:4
Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) — Янник Ханфманн (Германия, 10) — 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (7:4)
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