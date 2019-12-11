Источник: Шарапова рассчитывает на wild card на Australian Open

Россиянка Мария Шарапова рассчитывает на специальное приглашение на Australian Open, сообщает журналист Хосе Моргадо. Она не проходит в основную сетку соревнований из-за низкого рейтинга.

- После того, как Шарапова подтвердила участие в выставочном турнире в Куйонге, стало очевидно, что она не собирается играть квалификацию Australian Open и надеется на wild card, — написал Моргадо в своем Twitter.

На Australian Open-2019 Шарапова дошла до четвертого раунда.