Блинкова проиграла во втором круге турнира в Мельбурне

Россиянка Анна Блинкова потерпела поражение во втором круге турнира в Мельбурне. В двух сетах она уступила Ирине-Камелии Бегу из Румынии.

Следующей соперницей румынской теннисистки будет победитель матча Ван Цян — Мэддисон Инглис.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Phillip Island Trophy

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 6:2