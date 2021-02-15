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Блинкова проиграла во втором круге турнира в Мельбурне

06:08
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Россиянка Анна Блинкова потерпела поражение во втором круге турнира в Мельбурне. В двух сетах она уступила Ирине-Камелии Бегу из Румынии.

Следующей соперницей румынской теннисистки будет победитель матча Ван Цян — Мэддисон Инглис.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Phillip Island Trophy

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 6:2

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