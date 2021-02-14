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Потапова и Рахимова проиграли в первом раунде турнира в Мельбурне

13:21
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В первом раунде турнира WTA Phillip Island Trophy в Мельбурне (Австралия) шведка Ребекка Петерсон победила россиянку Анастасию Потапову (6:4, 4:6, 6:3).

Еще одна представительница России Камилла Рахимова проиграла австралийке Мэддисон Инглис (3:6, 3:6)

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Phillip Island Trophy

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ребекка Петерсон (Швеция, 16) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:4, 4:6, 6:3

Мэддисон Инглис (Австралия) — Камилла Рахимова (Россия, Q) — 6:3, 6:3

Айла Томлянович (Австралия) — Лизетт Кабрера (Австралия, Q) — 6:3, 6:4

Франческа Джоунс (Великобритания, Q) — Чжэн Сайсай (Китай, 11) — 6:2, 3:6, 6:2

Анкита Райна (Индия, Q) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 5:7, 6:1, 6:2

Жиль Тайхманн (Швейцария) — Михаэла Бузарнеску (Румыния, Q) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3

Патрича Мария Тиг (Румыния) — Леся Цуренко (Украина, LL) — 2:6, 6:3, 6:2

Кимберли Биррелл (Австралия, WC) — Ализе Корне (Франция, 15) — 6:2, 7:5

Зарина Дияс (Казахстан) — Кристина Макхэйл (США) — 2:6, 6:3, 6:1

Чжу Линь (Китай) — Сара Эррани (Италия) — 6:2, 6:3

Ребекка Марино (Канада, Q) — Мона Бартель (Германия, Q) — 6:4, 6:3

Варвара Лепченко (США, Q) — Нао Хибино (Япония) — 6:3, 3:0 отказ 2-го игрока

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