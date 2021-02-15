Боузкова, Тиг и Петерсон вышли в третий круг турнира в Мельбурне

Чешка Мария Боузкова переиграла китаянку Чжу Линь во втором круге турнира в Мельбурне. Также в следующую стадию вышли шведка Ребекка Петерсон, японка Мисаки Дои, румынка Патрича Мария Тиг и австралийка Кимберли Биррелл.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Phillip Island Trophy

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Боузкова (Чехия, 13) — Чжу Линь (Китай) — 6:4, 6:2

Ребекка Петерсон (Швеция, 16) — Грит Миннен (Бельгия) — 7:5, 6:3

Кимберли Биррелл (Австралия, WC) — Анкита Райна (Индия, Q) — 6:3, 3:6, 6:4

Мисаки Дои (Япония) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 0:0 отказ 2-го игрока

Патрича Мария Тиг (Румыния) — Франческа Джоунс (Великобритания, Q) — 6:1, 6:4