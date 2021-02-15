Боузкова, Тиг и Петерсон вышли в третий круг турнира в Мельбурне
06:29
Чешка Мария Боузкова переиграла китаянку Чжу Линь во втором круге турнира в Мельбурне. Также в следующую стадию вышли шведка Ребекка Петерсон, японка Мисаки Дои, румынка Патрича Мария Тиг и австралийка Кимберли Биррелл.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Phillip Island Trophy
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Мария Боузкова (Чехия, 13) — Чжу Линь (Китай) — 6:4, 6:2
Ребекка Петерсон (Швеция, 16) — Грит Миннен (Бельгия) — 7:5, 6:3
Кимберли Биррелл (Австралия, WC) — Анкита Райна (Индия, Q) — 6:3, 3:6, 6:4
Мисаки Дои (Япония) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 0:0 отказ 2-го игрока
Патрича Мария Тиг (Румыния) — Франческа Джоунс (Великобритания, Q) — 6:1, 6:4
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