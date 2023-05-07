Свентек: «Учитывая игру Соболенко и нашу с ней стабильность, мы еще сыграем в финале»

Польская теннисистка Ига Свентек ответила, какую роль роль в поражении от белорусски Арины Соболенко сыграли условия.

В финале Мадрида Соболенко обыграла Свентек со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

«Если честно, не думаю, что нам стоит об этом говорить, потому что она провела очень хороший матч, поэтому я не хочу видеть винить в поражении условия или что-то еще. Иногда они сложнее, иногда — проще. Вот почему теннис такой разнообразный, и вот почему кто-то лучше играет на одних покрытиях, а кто-то — на других. Но это не имеет особого значения, потому что она выиграла, и я это уважаю и не хочу умалять заслугу Арины.

Я бы с удовольствием играла в финале каждого турнира (улыбается). Учитывая игру Арины и нашу с ней стабильность, это в любом случае произойдет. Не знаю, на каком турнире (улыбается)», — сказала Свентек на пресс-конференции.