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Хромачева и Морозова вышли в полуфинал парного турнира в Линце

21:52
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Российская теннисистка Ирина Хромачева и белоруска Лидия Морозова пробились в полуфинал турнира WTA в Линце (Австрия) в парном разряде.

В 1/4 финала они победили пару Юлия Лохофф/Рената Ворачова (Германия/Чехия) — 6:3, 6:4. В полуфинале им предстоит сыграть с победителем матча Натела Дзаламидзе/Камилла Рахимова (Россия) — Михаэла Бузарнеску/Катаржина Питер (Румыния/Польша).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Ирина Хромачева/Лидия Морозова (Россия/Белоруссия) — Юлия Лохофф/Рената Ворачова (Германия/Чехия, 1) — 6:3, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора
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