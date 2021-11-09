Хромачева и Морозова вышли в полуфинал парного турнира в Линце
21:52
Российская теннисистка Ирина Хромачева и белоруска Лидия Морозова пробились в полуфинал турнира WTA в Линце (Австрия) в парном разряде.
В 1/4 финала они победили пару Юлия Лохофф/Рената Ворачова (Германия/Чехия) — 6:3, 6:4. В полуфинале им предстоит сыграть с победителем матча Натела Дзаламидзе/Камилла Рахимова (Россия) — Михаэла Бузарнеску/Катаржина Питер (Румыния/Польша).
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Ирина Хромачева/Лидия Морозова (Россия/Белоруссия) — Юлия Лохофф/Рената Ворачова (Германия/Чехия, 1) — 6:3, 6:4
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