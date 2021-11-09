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Радукану проиграла Ван Синьюй во втором раунде турнира в Линце

22:59
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Китайская теннисистка Ван Синьюй обыграла британку Эмму Радукану (6:1, 6:7 (0:7), 7:5) в матче второго раунда турнира WTA в Линце (Австрия).

По ходу второго сета Радукану получила травму. Она брала медицинский перерыв. Следующей соперницей китаянки станет американка Элисон Риске.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ван Синьюй (Китай, Q) — Эмма Радукану (Великобритания, 1) — 6:1, 6:7 (0:7), 7:5

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Евгений Петров все материалы автора
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