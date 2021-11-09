Александрова и Сизикова вышли во второй раунд парного турнира в Линце
20:48
Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова вышли во второй раунд турнира WTA в Линце (Австрия) в парном разряде.
В первом раунде россиянки победили пару Алисия Росольска/Эрин Рутлайфф (Польша/Новая Зеландия) — 4:6, 6:1, 12:10. Их следующими соперницами станут китаянки Ван Синьюй и Чжэн Сайсай.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Яна Сизикова (Россия) — Алисия Росольска/Эрин Рутлайфф (Польша/Новая Зеландия, 4) — 4:6, 6:1, 12:10
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