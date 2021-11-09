Александрова и Сизикова вышли во второй раунд парного турнира в Линце

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова вышли во второй раунд турнира WTA в Линце (Австрия) в парном разряде.

В первом раунде россиянки победили пару Алисия Росольска/Эрин Рутлайфф (Польша/Новая Зеландия) — 4:6, 6:1, 12:10. Их следующими соперницами станут китаянки Ван Синьюй и Чжэн Сайсай.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Яна Сизикова (Россия) — Алисия Росольска/Эрин Рутлайфф (Польша/Новая Зеландия, 4) — 4:6, 6:1, 12:10