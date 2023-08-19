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Сегодня, 16:00

Тим Хенмэн: «Радукану слишком хороша, чтобы не выигрывать матчи»

Алина Савинова
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Бывшая четвертая ракетка мира Тим Хенмэн оценил перспективы британской теннисистки Эммы Радукану в туре после перенесенных операций.

«Если она сыграет 22-23 турнира в следующем году, это будет большим достижением, потому что единственный способ добиться этого — быть в форме и быть здоровым. Если она в хорошей форме и здорова, результаты придут. Она такой хороший игрок. Она слишком хороша, чтобы не выигрывать матчи», — заявил Хенмэн.

Радукану не выступила на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. В этом году теннисистка перенесла три операции — на кистях рук и голеностопе. В начале августа британская спортсменка сообщила, что снова приступила к тренировкам после травмы.

Источник: https://inews.co.uk/sport/tennis/emma-raducanu-injury-opportunity-tim-henman-surgery-2551988
Теннис
Эмма Радукану
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