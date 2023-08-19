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Сегодня, 15:32

Соболенко прокомментировала то, что Свентек осталась недовольна монтажем сериала Netflix

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на недовольные комментарии первой ракетки мира Иги Свентек по поводу сериала «Брейк-пойнт». По ее словам, у игроков была возможность изменить то, что им не понравилось в их эпизодах.

«Я знаю, что перед выходом серии можно внести коррективы. Если вам что-то не нравится, вы можете изменить это. Я не знаю, почему она не могла этого сделать, когда проверяла свой эпизод. Мне нравится моя серия. Мне было немного грустно — я плакала, когда смотрела его. Все плакали. Я надеялась, что они покажут больше положительной стороны моей команды и меня», — сказала теннисистка.

Премьера «Брейк-пойнта» состоялась в январе 2022 года, а в июне 2023-го Netflix выпустил еще несколько эпизодов. В 2024 году на экранах появится второй сезон документального сериала о профессиональном теннисе.

Источник: https://tennisuptodate.com/tennis-news/you-watch-it-with-netflix-on-zoom-and-you-can-make-this-adjustment-aryna-sabalenka-questions-swiateks-disappointment-about-editing-choices-in-netflixs-break-point-documentary
Теннис
Арина Соболенко
Ига Свентек
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