Соболенко прокомментировала то, что Свентек осталась недовольна монтажем сериала Netflix

Белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на недовольные комментарии первой ракетки мира Иги Свентек по поводу сериала «Брейк-пойнт». По ее словам, у игроков была возможность изменить то, что им не понравилось в их эпизодах.

«Я знаю, что перед выходом серии можно внести коррективы. Если вам что-то не нравится, вы можете изменить это. Я не знаю, почему она не могла этого сделать, когда проверяла свой эпизод. Мне нравится моя серия. Мне было немного грустно — я плакала, когда смотрела его. Все плакали. Я надеялась, что они покажут больше положительной стороны моей команды и меня», — сказала теннисистка.

Премьера «Брейк-пойнта» состоялась в январе 2022 года, а в июне 2023-го Netflix выпустил еще несколько эпизодов. В 2024 году на экранах появится второй сезон документального сериала о профессиональном теннисе.