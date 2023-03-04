Калинская проиграла Коллинз в четвертьфинале турнира в Остине

Российская теннисистка Анна Калинская проиграла в 1/4 финала турнира в Остине. В трех сетах она уступила американке Дэниэлл Коллинз — 6:3, 2:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 49 минут.

Следующей соперницей американской теннисистки будет Марта Костюк из Украины.

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дэниэлл Коллинз (США, 4) — Анна Калинская (Россия) — 3:6, 6:2, 6:1