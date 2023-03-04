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Сегодня, 02:02

Калинская проиграла Коллинз в четвертьфинале турнира в Остине

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Анна Калинская проиграла в 1/4 финала турнира в Остине. В трех сетах она уступила американке Дэниэлл Коллинз — 6:3, 2:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 49 минут.

Следующей соперницей американской теннисистки будет Марта Костюк из Украины.

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дэниэлл Коллинз (США, 4) — Анна Калинская (Россия) — 3:6, 6:2, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/austin/2023/
Теннис
Анна Калинская
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