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Грачева проиграла теннисистке из Люксембурга в первом круге турнира в Лозанне

13:44
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Российская теннисистка Варвара Грачева вылетела в первом круге турнира WTA в Лозанне (Швейцария).

Россиянка уступила Мэнди Минелле из Люксембурга — 3:6, 2:6.

Во втором круге Минелла сыграет с Тамарой Зиданшек из Словении.

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мэнди Минелла (Люксембург) — Варвара Грачева (Россия) — 6:3, 6:2

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Иван Торопцев все материалы автора

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