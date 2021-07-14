Грачева проиграла теннисистке из Люксембурга в первом круге турнира в Лозанне
13:44
Российская теннисистка Варвара Грачева вылетела в первом круге турнира WTA в Лозанне (Швейцария).
Россиянка уступила Мэнди Минелле из Люксембурга — 3:6, 2:6.
Во втором круге Минелла сыграет с Тамарой Зиданшек из Словении.
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Мэнди Минелла (Люксембург) — Варвара Грачева (Россия) — 6:3, 6:2
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