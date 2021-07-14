Шиникова и Гасанова не смогли выйти во второй раунд парного турнира в Праге
13:25
Болгарская теннисистка Изабелла Шиникова и россиянка Анастасия Гасанова не смогли выйти во второй круг женского парного турнира WTA в Праге (Чехия). В первом круге они уступили паре Конни Перрин/Росали Ван дер Хук (Швейцария/Нидерланды, 4) — 4:6, 6:2, 8:10.
Матч продолжался один час и 6 минут. Гасанова и Шиникова вели со счетом 8:4 в решающей партии, но проиграли 6 очков кряду.
В следующем раунде Перрин и Ван дер Хук встретятся с парой Эмина Бекташ/Тара Мур (США/Великобритания).
Прага (Чехия)
Турнир WTA Livesport Prague Open 2021
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Конни Перрин/Росали Ван дер Хук (Швейцария/Нидерланды, 4) — Анастасия Гасанова/Изабелла Шиникова (Россия/Болгария) — 6:4, 2:6, 10:8
Читайте также
«Когда Черчесова могли уволить, я приезжал в сборную с травмой. А потом он не взял меня на ЧМ не по спортивному принципу». Интервью Глушакова
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю