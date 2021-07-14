Шиникова и Гасанова не смогли выйти во второй раунд парного турнира в Праге

Болгарская теннисистка Изабелла Шиникова и россиянка Анастасия Гасанова не смогли выйти во второй круг женского парного турнира WTA в Праге (Чехия). В первом круге они уступили паре Конни Перрин/Росали Ван дер Хук (Швейцария/Нидерланды, 4) — 4:6, 6:2, 8:10.

Матч продолжался один час и 6 минут. Гасанова и Шиникова вели со счетом 8:4 в решающей партии, но проиграли 6 очков кряду.

В следующем раунде Перрин и Ван дер Хук встретятся с парой Эмина Бекташ/Тара Мур (США/Великобритания).

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2021

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Конни Перрин/Росали Ван дер Хук (Швейцария/Нидерланды, 4) — Анастасия Гасанова/Изабелла Шиникова (Россия/Болгария) — 6:4, 2:6, 10:8