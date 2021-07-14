Стал известен соперник Вихлянцевой по второму кругу турнира в Лозанне
13:58
Определился соперник российской теннисистки Натальи Вихлянцевой по второму кругу турнира WTA в Лозанне (Швейцария).
Против россиянки сыграет итальянка Ясмин Паолини, которая в трех сетах обыграла Валентини Грамматикопулу из Греции.
Вихлянцева и Паолини встретятся 15 июля.
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Ясмин Паолини (Италия, 7) — Валентини Грамматикопулу (Греция, Q) — 6:3, 4:6, 7:5
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