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Стал известен соперник Вихлянцевой по второму кругу турнира в Лозанне

13:58
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Определился соперник российской теннисистки Натальи Вихлянцевой по второму кругу турнира WTA в Лозанне (Швейцария).

Против россиянки сыграет итальянка Ясмин Паолини, которая в трех сетах обыграла Валентини Грамматикопулу из Греции.

Вихлянцева и Паолини встретятся 15 июля.

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ясмин Паолини (Италия, 7) — Валентини Грамматикопулу (Греция, Q) — 6:3, 4:6, 7:5

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Иван Торопцев все материалы автора

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