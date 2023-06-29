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Сегодня, 14:29

Грачева проиграла Бронцетти в четвертьфинале турнира WTA в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ

Виктория Кравченко
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Варвара Грачева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Варвара Грачева, представляющая Францию, проиграла итальянке Лючие Бронцетти в четвертьфинале турнира WTA в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (4:6, 3:6).

В полуфинале итальянка сыграет с победительницей пары Ига Свентек (Польша, 1) — Анна Блинкова (Россия).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лючия Бронцетти (Италия) — Варвара Грачева (Франция, 8) — 6:4, 6:3

Варвара Грачева
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