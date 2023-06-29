Грачева проиграла Бронцетти в четвертьфинале турнира WTA в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ
Российская теннисистка Варвара Грачева, представляющая Францию, проиграла итальянке Лючие Бронцетти в четвертьфинале турнира WTA в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (4:6, 3:6).
В полуфинале итальянка сыграет с победительницей пары Ига Свентек (Польша, 1) — Анна Блинкова (Россия).
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Лючия Бронцетти (Италия) — Варвара Грачева (Франция, 8) — 6:4, 6:3
Новости