Завершившая карьеру в 2020 году Возняцки объявила о возвращении в тур

32-летняя датская теннисистка Каролина Возняцки, завершившая карьеру в 2020 году, сообщила о возвращении в спорт.

«Я вернусь на турнире в Монреале, чтобы войти в ритм. Потом отправлюсь в Нью-Йорк. Позже будет пара месяцев, чтобы подготовиться к Австралии. Нервничаю ли я? Не очень сильно. Я возвращаюсь к делу, которое люблю. Да, я буду нервничать перед матчами, и я не против этого. Смогу ли я выиграть US Open или Australian Open? Да, это возможно. Вот почему я решила вернуться. Посмотрим, что произойдет», — приводит слова Возняцки Vogue.

Также бывшая первая ракетка мира заявила, что у нее все еще есть цели, которые она хочет достичь.

«За эти три года вдали от игры мне удалось наверстать упущенное с семьей, я стала матерью, и теперь у меня двое прекрасных детей, за которых я так благодарна. Но у меня все еще есть цели, которых я хочу достичь. Хочу показать своим детям, что они смогут осуществить свою мечту, независимо от возраста или роли. Мы всей семьей решили, что пора. Я возвращаюсь, чтобы играть, и я не могу дождаться!» — сказала Возняцки.

24 января 2020 года Возняцки провела последний матч в профессиональной карьере. Тогда датчанка проиграла представительнице Туниса Онс Жабер в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Она завершила карьеру из-за ревматоидного артрита.

Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2018) и победительница 33 турниров WTA.