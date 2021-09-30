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Грачева проиграла бельгийке Ван Уйтванк в четвертьфинале турнира в Нур-Султане

10:44
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Российская теннисистка Варвара Грачева вылетела в четвертьфинале турнира WTA в Нур-Султане (Казахстан).

Россиянка уступила бельгийке Элисон Ван Уйтванк в двух сетах — 4:6, 4:6.

В полуфинале Ван Уйтванк встретится с победителем матча Жаклин Кристьян (Румыния) — Александра Крунич (Сербия).

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир WTA Astana Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 2) — Варвара Грачева (Россия, 7) — 6:4, 6:4

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Иван Торопцев все материалы автора

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