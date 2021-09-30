Грачева проиграла бельгийке Ван Уйтванк в четвертьфинале турнира в Нур-Султане
10:44
Российская теннисистка Варвара Грачева вылетела в четвертьфинале турнира WTA в Нур-Султане (Казахстан).
Россиянка уступила бельгийке Элисон Ван Уйтванк в двух сетах — 4:6, 4:6.
В полуфинале Ван Уйтванк встретится с победителем матча Жаклин Кристьян (Румыния) — Александра Крунич (Сербия).
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир WTA Astana Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 2) — Варвара Грачева (Россия, 7) — 6:4, 6:4
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