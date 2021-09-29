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Павлюченкова проиграла Вондроушовой во втором раунде турнира в Чикаго

22:20
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова победила россиянку Анастасию Павлюченкову (6:3, 6:2) в матче второго раунда турнира WTA в Чикаго (США).

Матч продолжался один час и 13 минут. Обе спортсменки сделали по одному эйсу по шесть двойных ошибок. Чешка превзошла соперницу по реализованным брейк-пойнтам (6:2).

Следующей соперницей Вондроушовой станет швейцарка Жиль Тайхманн.

Чикаго (США)

Турнир WTA Chicago Fall Tennis Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маркета Вондроушова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 4) — 6:3, 6:2

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Евгений Петров все материалы автора

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