Павлюченкова проиграла Вондроушовой во втором раунде турнира в Чикаго
22:20
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова победила россиянку Анастасию Павлюченкову (6:3, 6:2) в матче второго раунда турнира WTA в Чикаго (США).
Матч продолжался один час и 13 минут. Обе спортсменки сделали по одному эйсу по шесть двойных ошибок. Чешка превзошла соперницу по реализованным брейк-пойнтам (6:2).
Следующей соперницей Вондроушовой станет швейцарка Жиль Тайхманн.
Чикаго (США)
Турнир WTA Chicago Fall Tennis Classic
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Маркета Вондроушова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 4) — 6:3, 6:2
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