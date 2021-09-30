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Гасанова уступила Путинцевой в четвертьфинале турнира в Нур-Султане, проиграв последний сет всухую

15:16
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Российская теннисистка Анастасия Гасанова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Нур-Султане (Казахстан).

В четвертьфинале россиянка уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой в трех сетах — 3:6, 6:4, 0:6.

В полуфинале Путинцева встретится с победителем матча Анастасия Потапова (Россия) — Ребекка Петерсон (Швеция).

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир WTA Astana Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Юлия Путинцева (Казахстан, 1) — Анастасия Гасанова (Россия) — 6:3, 4:6, 6:0

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Иван Торопцев все материалы автора

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