17:28 | Теннис — WTA

Грабитель, атаковавший Квитову, получил 8 лет тюрьмы

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Суд Чехии приговорил к 8 годам тюрьмы грабителя, напавшего на теннисистку Петру Квитову, сообщает Reuters. В декабре 2016 года злоумышленник проник в дом Квитовой и напал на нее с ножом. Спортсменка получила серьезные повреждения левой руки и психологическую травму. На корт она вернулась после курса лечения через полгода. 

Преступником оказался 54-летний наркоман. 

После возвращения на корт Квитова смогла набрать форму, выиграла несколько крупных турниров и на данный момент занимает второе место в рейтинге WTA.

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