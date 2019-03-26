Грабитель, атаковавший Квитову, получил 8 лет тюрьмы

Суд Чехии приговорил к 8 годам тюрьмы грабителя, напавшего на теннисистку Петру Квитову, сообщает Reuters. В декабре 2016 года злоумышленник проник в дом Квитовой и напал на нее с ножом. Спортсменка получила серьезные повреждения левой руки и психологическую травму. На корт она вернулась после курса лечения через полгода.

Преступником оказался 54-летний наркоман.

После возвращения на корт Квитова смогла набрать форму, выиграла несколько крупных турниров и на данный момент занимает второе место в рейтинге WTA.