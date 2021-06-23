Голубич обыграла Бенчич во втором раунде турнира в Истборне
18:30
Швейцарская теннисистка Виктория Голубич обыграла свою соотечественницу Белинду Бенчич (6:4, 6:4) в матче второго раунда турнира АТР в Истборне (Великобритания).
Матч продолжался один час и 32 минуты. В следующем раунде Голубич сыграет с победительницей пары Бьянка Андрееску (Канада) — Анетт Контавейт (Эстония).
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Viking International Eastbourne
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Виктория Голубич (Швейцария, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 6) — 6:4, 6:4
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