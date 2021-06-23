Голубич обыграла Бенчич во втором раунде турнира в Истборне

Швейцарская теннисистка Виктория Голубич обыграла свою соотечественницу Белинду Бенчич (6:4, 6:4) в матче второго раунда турнира АТР в Истборне (Великобритания).

Матч продолжался один час и 32 минуты. В следующем раунде Голубич сыграет с победительницей пары Бьянка Андрееску (Канада) — Анетт Контавейт (Эстония).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Viking International Eastbourne

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Голубич (Швейцария, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 6) — 6:4, 6:4